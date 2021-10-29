“Женщина-Рогатка”, “Парню повезло. Какой у нее станок!” Волочкова всколыхнула сеть своим танцем

“Лебедь” [Камиля] Сен-Санса. Постановка Михаила Фокина. Прикиньте, перья на голову забыла надеть! От волнения. Ну, так без них не очень смешно?” – спросила она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Совсем не смешно… Не стоит танцевать лебедя, когда твое имя Женщина-Рогатка”, – прокомментировала подписчица paradissis887.

“Вот парню повезло. Я не представляю, какой у нее станок!” – написал despetcherlogi.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

В начале октября балерина представила своего нового любовника Владимира. Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

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