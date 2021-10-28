Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман

“Я не могу сказать, что у меня что-то екнуло. Потом у меня пошел разлад – я уже все, ушел. Потом у Алины стало все не так хорошо, как бы им, видимо, хотелось. И вот в этот момент мы начали чуть больше общаться, началось сближение. Все дошло до точки, когда надо было что-то менять”, – заявил он.

Актер подчеркнул, что его предыдущий брак закончился раньше, чем у него возникли близкие отношения с певицей.

Контекст:

Полянский и Grosu познакомились на съемках ее клипов еще до первого брака певицы, а в начале 2021 года вместе провели новогодние каникулы в Карпатах. Поклонники певицы неоднократно предполагали, что между ними роман, но сама артистка называла его другом. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае пара впервые подтвердила слухи о романе между ними.

Ранее Полянский был женат на российской актрисе Дарье Жулай. Супруги развелись в 2019 году. У них есть дочь Марфа (2011).

Grosu была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым – пара поженилась летом 2019 года. В сентябре 2020 года Grosu сообщила, что развелась.

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