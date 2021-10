В Канаде самолет сел прямо на шоссе. Видео

Небольшой самолет с пилотом и инструктором на борту вылетел из муниципального аэропорта Баттонвилл. Вскоре после взлета у него возникли технические неполадки. Пилот уведомили авиадиспетчерскую службу и принял решение об экстренной посадке на 10-полосном участке шоссе 407.

Видео с камер наблюдения опубликовал в Twitter оператор автострады. На нем, а также на кадрах очевидцев, показано, как самолет приземлился в левом ряду и остановился. Оператор перекрыл несколько полос на время эвакуации самолета.

* New footage from our CCTV cameras of the plane that made an emergency landing eastbound on 407 ETR just west of Woodbine this morning! The plane has been removed from the scene and our team is in the process of reopening all lanes. pic.twitter.com/DlSDZBTEoz

— 407 ETR Traffic Alerts (@407ETR_Traffic) October 27, 2021

VIDEO HIGHWAY LANDING

A Piper PA-28 Cherokee landed safely this morning on Hwy 40 just south of Québec City Int’l Airport. A suspected mechanical issue caused the pilot to perform this forced landing. No injuries reported. pic.twitter.com/xmOMICjOJk

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) April 16, 2020

“Нет ничего более стрессового, особенно когда вы летите над населенными пунктами. 407-е [шоссе] было прямо под ним, и он совершил идеальную посадку”, – прокомментировал ситуацию сержант местной полиции Керри Шмидт.

Ни члены экипажа, ни водители, находившиеся на шоссе, в результате инцидента не пострадали.

Emergency landing I guess, 407! pic.twitter.com/jzFT09FY04

— Lee Smithson (@leesmithson) October 27, 2021

Airplane landed on #Hwy407 at Woodbine Ave. No injuries, no damage https://t.co/bwHU2DoDuh

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) October 27, 2021

В полиции сообщили, что самолет, Piper Warrior PA-28 1970-х годов, только недавно прошел масштабное техническое обслуживание. Это был первый полет самолета после осмотра.

