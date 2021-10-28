Оказалось, что Android 12 создает проблемы в работе на смартфонах Xiaomi

Как заявили представители компании Xiaomi, недавно вышедшая новая операционная система Android 12 создает проблемы в работе на смартфонах, выпущенных под данной китайской маркой.

Речь идет о неполной совместимости операционной системы с возможностями устройств, уточняют специалисты. В результате, во время запуска двенадцатого «Андроида» появляются ошибки, а также перестает работать целый ряд сторонних приложений.

Например, пользователи мобильных устройств Xiaomi начали жаловаться на затемнение экрана. Некоторые смартфоны самовольно периодически перезапускаются, что также мешает пользоваться ими. Кроме того, владельцы мобилок заметили, что к ним с опозданием приходят уведомления.