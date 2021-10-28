Оказалось, что 75 млн лет назад в Антарктиде горели леса

Ученые напоминают, что поздний меловой период, закончившийся примерно 66 млн лет назад, был самым теплым в истории нашей планеты периодом. Тогда даже Антарктида не была ледовым континентом. Наоборот, там росли леса и жили разные представители фауны.

Ранее также ученые предполагали, что примерно 75 млн лет назад в Антарктиде стали распространяться лесные пожары. Если это правда, то где-то под толщей льда должна оставаться зола, говорят специалисты. Именно ее-то и удалось недавно обнаружить, что и стало доказательством ранее выдвинутой гипотезы.

По словам экспертов, десятки миллионов лет назад на территории Антарктиды также жили динозавры и росли гигантские папоротники. В общем, этот материк ничем особо не отличался от всех остальных.