 

Оказалось, что 75 млн лет назад в Антарктиде горели леса

28.10.2021, 14:44, Новости дня
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Ученые напоминают, что поздний меловой период, закончившийся примерно 66 млн лет назад, был самым теплым в истории нашей планеты периодом. Тогда даже Антарктида не была ледовым континентом. Наоборот, там росли леса и жили разные представители фауны.

Ранее также ученые предполагали, что примерно 75 млн лет назад в Антарктиде стали распространяться лесные пожары. Если это правда, то где-то под толщей льда должна оставаться зола, говорят специалисты. Именно ее-то и удалось недавно обнаружить, что и стало доказательством ранее выдвинутой гипотезы.

По словам экспертов, десятки миллионов лет назад на территории Антарктиды также жили динозавры и росли гигантские папоротники. В общем, этот материк ничем особо не отличался от всех остальных.



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