Кабинет Министров Украины одобрил стратегию интеграции внутренних переселенцев

“Целью стратегии является создание условий для интеграции ВПЛ в принимающих территориальных общинах. В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития ВПЛ на новом месте проживания”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его данным, сегодня в Украине насчитывается более 1,4 млн внутренних переселенцев, “поэтому реализация четкого плана действий является критически важной”.

Представляя членам Кабмина стратегию, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что “эти люди чувствуют перспективы, вынужденно переехав, убегая от этой войны в другие города, поселки Украины”.

В числе задач, которые предполагает стратегия, предусмотрен доступ переселенцев к образованию, а также “решение элементарных социальных потребностей – от трудоустройства до обеспечения жильем”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в ноябре 2020 года заявила в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Она уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживают около 700–800 тыс. человек.

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