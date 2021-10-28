Ученые рассказали, как снизилась двигательная активность человека за последние два столетия

За последние две сотни лет период ежедневной двигательной активности среднестатистического человека уменьшился на 30 минут. К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов, проводившие лабораторные исследования.

Данный показатель был бы еще большим, если бы у человека сегодня не было простого доступа в различным спортивным снарядам, тренажерам, а в СМИ не велась постоянная пропаганда активного образа жизни.

Причиной снижения двигательной активности стало то, что благосостояние современного человека со временем перестало напрямую зависеть от необходимости передвигаться и заниматься физическим трудом. К сожалению, решив одни проблемы, человечество обрело другие.