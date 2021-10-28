 

В Харькове вакцинацию от коронавируса будут проводить на рынках

28.10.2021, 13:24, Новости дня
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Пункты откроются на Центральном и Конном рынках, на терминале в районе станции метро “Холодная Гора”, рынке ХТЗ, Индустриальном рынке и рынке “Солли”.

“Если будете на этих рынках, пожалуйста, найдите пункт вакцинации, найдите время и сделайте прививку, станьте членом нашего иммунного поля”, – призвала вице-мэр.

По ее информации, 27 октября в Харькове вакцинировали  9,1 тыс. человек.

“Приближаемся к показателю в 10 тыс. человек, но план, который от нас ожидает Киев, чтобы быстрее сформировался иммунитет, 14,6 тыс. прививок в сутки”, – сказала Горбунова-Рубан.

По данным мэрии, за прошлые сутки в Харькове выявили 1054 новых случаев COVID-19. За время эпидемии в Харьковской области подтверждено 201,5 тыс. случаев заболевания,  4636 пациентов умерли.

В обастном центре сделано 1,1 млн прививок, 499,8 тыс. человек вакцинацию завершили.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. 

По словам Ляшко, вакцинация против коронавируса за последние четыре месяца спасла более 3 тыс. жизней украинцев.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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