“Даже не в трусах”. Ребрик показала шпагат на шее у мужа
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“…То, что остается за кадром, потому что таких обложек еще не придумали”, – написала она.
Ребрик во время танца забросила ногу на плечо супругу, показав растяжку. Дикий, взяв Ребрик за ногу, подвинул ее к шее. После этого опустил и погладил бедро супруги. Ребрик появилась в ролике в джинсах с огромными разрезами.
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“Это красиво и очень горячо С такими танцами можно ожидать пополнения. Такой огонь”, – написала natali01263005
“Вот приятно посмотреть. И даже не в трусах. Одетая, а не как некоторые звезды думают, если в трусах то все, капец”, – отметила подписчица ellasawchenko
Контекст:
Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).
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