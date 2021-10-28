 

“Даже не в трусах”. Ребрик показала шпагат на шее у мужа

28.10.2021, 12:30, Новости дня
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“…То, что остается за кадром, потому что таких обложек еще не придумали”, – написала она.

Ребрик во время танца забросила ногу на плечо супругу, показав растяжку. Дикий, взяв Ребрик за ногу, подвинул ее к шее. После этого опустил и погладил бедро супруги. Ребрик появилась в ролике в джинсах с огромными разрезами.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Это красиво и очень горячо С такими танцами можно ожидать пополнения. Такой огонь”, – написала natali01263005 

“Вот приятно посмотреть. И даже не в трусах. Одетая, а не как некоторые звезды думают, если в трусах то все, капец”, – отметила подписчица ellasawchenko

Контекст:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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