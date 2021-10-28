 

Россия запустила на МКС ракету, украшенную хохломой

28.10.2021, 12:30, Новости дня
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Запуск провели с космодрома “Байконур” в Казахстане.

“Автономный полет к Международной космической станции пройдет по стандартной двухсуточной схеме, а стыковка к агрегатному отсеку служебного модуля “Звезда” российского сегмента запланирована на 30 октября  в 04.34 мск (±3 мин)”, – отметили в сообщении.

Корабль доставит на МКС 1490 кг оборудования, медпрепараты, средства гигиены, одежду и продукты питания для членов экипажа 66-й экспедиции

“Кроме того, на его борту находится 560 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды в баках системы “Родник” и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода”, – уточнили в Роскосмосе.

Ракета-носитель украшена хохломской росписью по случаю празднования в РФ 800-летия Нижнего Новгорода.

“В рамках соглашения о сотрудничестве госкорпорации “Роскосмос” с правительством Нижегородской области на данную ракету нанесена символика празднования этого события”, – сообщили в госкорпорации.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

В 2014 году страны – участницы программы договорились эксплуатировать станцию до 2024 года, но в “Роскосмосе” говорили, что ее ресурса хватит на четыре дополнительных года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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