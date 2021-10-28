Новый Chery QQ появился на рынке Китая

В Китае начали принимать заказы на обновленный электрокар Chery QQ, в названии которого появилась приставка Ice Cream.

Автомобиль предлагается в трех комплектациях по цене от 29,9 тысяч юаней. Известно, что в базовом исполнении исключили датчики парковки и кондиционер. Вместе с тем новая модель обладает электрически агрегатом на 27 л.с. мощности. Модель по техническим параметрам соответствует ближайшему конкуренту Wuling Hongguang Mini EV. Кроме того, запас хода электрокара составит до 170 километров.

В салоне применили более качественные материалы отделки, а также цифровую приборную панель. Приобрести новый китайский электрокар Chery QQ Ice Cream станет возможным уже в следующем месяце.