“Лесби паник”, “Утренняя девочка”. Звезда “Великолепного века” Узерли расставила ноги перед объективом

Актриса запечатлена в брюках и куртке из черного латекса, а также ботильонах на шнуровке. Она позировала лежи и сидя с расставленными ногами.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

“Лесби паник”, – прокомментировала подписчица alicaalisayliana.

“Утренняя девочка”, – написал meryemuzerli.fanteams.

Контекст:

Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век” (2011).

Актриса не замужем. У нее есть двое дочерей: Лара (2014) и Лили Кои (2021). Отец Лары – турецкий бизнесмен Джан Атеш. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года. Имени отца второго ребенка она не называла.

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