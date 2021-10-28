 

Суд ЕС оштрафовал Польшу на €1 млн в день из-за спора о судебной системе

28.10.2021, 11:42, Новости дня
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Суд обязал Польшу выплачивать штраф в пользу Еврокомиссии, пока эта страна не приведет национальное законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета уже назвал штраф “узурпацией и шантажом”.

По его мнению, решение суда ЕС – очередной этап операции, призванной отобрать у Польши право самостоятельно влиять на строй своего государства.

TSUE kompletnie lekcewa * y i ignoruje polsk * konstytucj * i wyroki TK. Dzia * a poza kompetencjami i nadu * ywa instytucji kar pieni * nych i * rodków tymczasowych.

To kolejny etap operacji maj * cej oderwa * od Polski wp * ywu na ustrój naszego pa * stwa, to uzurpacja i szanta * . https://t.co/4OtlHRloVs

— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) October 27, 2021

Контекст:

Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского “Право и справедливость” инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что инициатива партии “Право и справедливость” может привести к диктатуре. В стране в 2017 году проходили массовые протесты против судебной реформы. 

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство “подрывает принцип независимости судебной власти”.

Моравецкий инициировал слушание в Конституционном трибунале в конце марта 2021 года после решения трибунала ЕС относительно возможности контроля через суды процесса назначения судьи.

В июле 2021 года Европейский суд потребовал упразднить дисциплинарную палату, Польша отказалась это делать. 

В сентябре этого года Европарламент принял резолюцию, призвав Моравецкого отозвать свое обращение в Конституционный трибунал.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет “все средства”, чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила “Німецька хвиля”. 

В октябре 2021 года Конституционный суд Польши вынес решение о верховенстве конституции страны над законодательством Евросоюза. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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