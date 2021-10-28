Швейцария расширила персональные санкции против россиян за оккупацию Крыма

Под санкции попали:

начальник “управления ФСБ России по Крыму” Леонид Михайлюк;

руководитель “Главного следственного управления СК России по Крыму” Владимир Терентьев;

“судьи” Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов;

“следователь” Магомед Магомедов;

“прокурор” Евгений Колпиков.

Их внесли в список “за активную поддержку действий и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины”.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в список лицам.

Санкционные меры вступили в силу с 25 октября.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году были применены первые санкции США против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Швейцария присоединилась к европейским санкциям против РФ за оккупацию Крыма еще в 2014 году. После этого она неоднократно расширяла и дополняла санкции против российских физических и юридических лиц.

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