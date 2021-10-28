 

Заднеприводное купе Toyota GR 86 вышло в продажу в Японии

28.10.2021, 11:18, Новости дня
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Японская компания Toyota сообщила о начале продаж на местном рынке заднеприводной версии купе GR 86.

Официальная презентация автомобиля состоялась весной, тогда как новое исполнение является преемником для спорткара, выпускаемого с 2012 до по 2021 годы. Под капотом новинки купе GR 86 установлен 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 235 л.с. Кроме того, в продажу выйдут версии с механической или автоматической трансмиссией.

Заявлено, что разгон до сотни на новой модели купе GR 86 составит 6,3 секунды. Спорткар отличается модернизированной ходовой частью. Кроме того, удалось существенно увеличить жесткость кузова для большей безопасности при осуществлении резких маневров. Цена модели составляет от 2,8 млн иен на местном рынке Японии.



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