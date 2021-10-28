 

Fiat представила два новых микроавтобуса

28.10.2021, 11:18, Новости дня
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Известная марка Fiat официально представила два микроавтобуса, которые выполнены на платформе от Peugeot.

В частности, на рынок выйдут модели Ulysse и Scudo. Покупателям будут доступны различные модификации, отличающиеся функционалом, производительностью, а также применением электрических силовых агрегатов. Что касается второй новинки, то она предлагается в трех вариантах длины кузова. Приобрести микроавтобус Ulysse можно с размещением от 6 до 9 пассажиров.

Кроме того, в компании указали, что принимать заказы на модель Scudo начнут к концу нынешнего года. Заявлено, что вторая новинка должна появиться на рынке уже в начале 2022 года. Пока стоимость микроавтобусов умалчивается производителем.



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