Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле

Она ответила на вопрос подписчиков, делала ли когда-либо лазерную эпиляцию.

“Делала много лет назад. И это было одно из моих самых прекрасных решений”, – отметила певица.

Фото: santadimopulos / Instagram

Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

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