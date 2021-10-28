 

Димопулос показала соски и рассказала, как избавилась от волос на теле

28.10.2021, 10:52, Новости дня
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Она ответила на вопрос подписчиков, делала ли когда-либо лазерную эпиляцию.

“Делала много лет назад. И это было одно из моих самых прекрасных решений”, – отметила певица.

Фото: santadimopulos / Instagram
Контекст:

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011). 

Димопулос замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко. У пары есть дочь София (2020). От отношений с шоуменом Андреем Джеджулой у Димопулос есть сын Даниэль (2009).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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