Украинские ФЛП на своих счетах хранят 58 млрд грн

В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд. грн.

“Эксперты считают, что увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени”, – отметили в посте.

По состоянию на 20 октября в Украине работали 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно: открывается около 20 тыс., а закрывается около 13 тыс.

Контекст:

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составил 7,2 млрд грн.

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