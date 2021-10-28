 

Украинские ФЛП на своих счетах хранят 58 млрд грн

28.10.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд. грн.

“Эксперты считают, что увеличение остатка на банковских счетах ФЛП свидетельствует о росте доверия к банковской системе и начале выхода микробизнеса из тени”, – отметили в посте.

По состоянию на 20 октября в Украине работали 1 982 348 ФЛП. Их количество увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно: открывается около 20 тыс., а закрывается около 13 тыс.

Контекст:

За восемь месяцев 2021 года в Украине налоговый долг физических лиц – предпринимателей вырос на 451 млн грн и составил  7,2 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Дегтярев рассказал о провокаторах из Грузии в Хабаровске

04.06 / “Раньше, чем их iPhone”. Зеленский рассказал, что по утрам очень рано начинает общаться с премьер-министром и членами Кабмина

29.06 / США захотели остановить разрыв отношений с Россией

26.12 / В Киеве бульдозер откопал надгробие генерала, освободившего Болгарию от османов

20.07 / Минобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войск

18.12 / Крушение Ан-26 в Чугуеве. ГБР объявило о подозрении командующему Воздушных сил

19.10 / Украинскую Instagram-блогершу оштрафовали на 250 тыс. грн за проваленный giveaway

01.08 / Москва предупредила Евросоюз о «кибер хаосе» из-за санкций

10.08 / Здание филармонии частично обрушилось в центре Симферополя

24.06 / Джон Болтон рассказал о подлинных причинах своей отставки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика