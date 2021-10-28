 

“Ого, дупло”, “Неудачно ты села”. 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад

28.10.2021, 10:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке 18-летняя Никитюк запечатлена в кедах, джинсах и толстовке сидящей на дереве на фоне старой хаты. Во время съемки она говорила по мобильному телефону. 

“Разговор с мамой. 2005 год”, – подписала фото ведущая.

“Ого, дупло”, – прокомментировали фото пользователи сети, обратив внимание на ветку, на которой сидела Никитюк.

“Неудачно ты села”, – написали фолловеры.

“Ой, у нас в селе у бабы так было – чтобы позвонить, надо было забраться на грушу”, – отреагировали поклонники ведущей. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / В РФ создадут новый радар для обнаружения беспилотников

04.07 / На инициатора установки памятника власовцам в Праге завели уголовное дело

12.01 / В МИД заявили, что украинские чиновники не вели переговоров с Беларусью об импорте электроэнергии

24.09 / N-TV – пьяные неонацисты напали на прохожих в Германии

21.06 / Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020

27.07 / Жителя Белоруссии приговорили за поджог танка

15.12 / В Испании на Рождество детишкам предложили поиграть в коронавирус

15.10 / Бренд Chery показал интерьер нового внедорожника CheryExeed TXL

22.08 / Палестинские мятежники ранили израильского солдата на границе с Сектором Газа. ЦАХАЛ ответил

27.06 / Нардеп от “Слуги народа” предложила раздать всем украинцам по 3 тыс. грн и включить печатный станок для спасения экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика