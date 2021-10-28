“Ого, дупло”, “Неудачно ты села”. 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад

На снимке 18-летняя Никитюк запечатлена в кедах, джинсах и толстовке сидящей на дереве на фоне старой хаты. Во время съемки она говорила по мобильному телефону.

“Разговор с мамой. 2005 год”, – подписала фото ведущая.

“Ого, дупло”, – прокомментировали фото пользователи сети, обратив внимание на ветку, на которой сидела Никитюк.

“Неудачно ты села”, – написали фолловеры.

“Ой, у нас в селе у бабы так было – чтобы позвонить, надо было забраться на грушу”, – отреагировали поклонники ведущей.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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