“Ого, дупло”, “Неудачно ты села”. 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
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На снимке 18-летняя Никитюк запечатлена в кедах, джинсах и толстовке сидящей на дереве на фоне старой хаты. Во время съемки она говорила по мобильному телефону.
“Разговор с мамой. 2005 год”, – подписала фото ведущая.
“Ого, дупло”, – прокомментировали фото пользователи сети, обратив внимание на ветку, на которой сидела Никитюк.
“Неудачно ты села”, – написали фолловеры.
“Ой, у нас в селе у бабы так было – чтобы позвонить, надо было забраться на грушу”, – отреагировали поклонники ведущей.
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Контекст:
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.
В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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