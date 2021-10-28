 

“В Киеве появится инновационная и комфортная инфраструктура”. Бизнесмен Хмельницкий прокомментировал покупку “Большевика”

28.10.2021, 10:00, Новости дня
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Совладельцем активов завода стал собственник компании “А-Девелопмент” Алексей Баранов.

В релизе отметили, что консорциум инвесторов, в числе которых Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова, приобрел “Большевик” на аукционе Фонда госимущества.

“Как акционер UDP я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе… В Киеве появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура в центре города, эффективный собственник и миллиардные инвестиции, новые рабочие места и перспектива развития”, – сказал Хмельницкий.

По его словам, приход частных инвесторов на “заброшенные предприятия, “может вывести экономику на новый уровень”.

В рейтинге Forbes “100 самых богатых украинцев 2021 года” Хмельницкий занимает 29-е место с состоянием в $310 млн. Занимается инвестициями.

Контекст:

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО “Первый киевский машиностроительный завод” (ранее – завод “Большевик”) за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел “отличный актив”.

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена на высоком уровне. Он отметил, что успешная продажа “Большевика” не только пополнит бюджет государства, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест и модернизации производства.

“Киев вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, а государственный бюджет – погашение долгов в размере 500 млн грн и миллиардные поступления от приватизации”, – заявил глава ФГИ.

Компании “А Девелопмент” и UDP специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также коммерческой и социальной инфраструктуры. Девелоперы известны проектом реставрации Киевской крепости и исторических корпусов завода “Арсенал”, где были созданы общественные пространства, напомнили “Українські новини”.

Завод “Большевик” основан в конце XIX века, изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году изменил название на АО “Первый киевский машиностроительный завод”. В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро “Шулявская”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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