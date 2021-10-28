 

Обновление iOS 15.0.2 привело к проблемам с подключением смартфона к автомобилю

28.10.2021, 0:00, Новости дня
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Как стало известно, после установки на iPhone свежего обновления операционной системы iOS 15.0.2 стали возникать проблемы с поддержкой CarPlay. То есть, пользователям не удавалось подключить свои мобильные устройства к бортовому компьютеру автомобиля.

По этому поводу в сети появилась масса жалоб, говорят эксперты. По данным инсайдеров, о проблеме уже известно разработчикам, хотя они официально пока не признали этого. Вероятно, просто специалисты не нашли, как устранить данное недоразумение.

Пока пользователям советуют создавать новые подключения приложения к автомобилю. Возможно, это поможет восстановить утерянный функционал. Впрочем, специалисты все же сомневаются в эффективности данного способа.



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