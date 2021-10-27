В Японии представлен летающий байк, способный провести в воздухе 40 минут

Как сообщают СМИ, в Японии местный стартап A.L.I. Technologies начал принимать заказы на недавно представленный летающий байк, который вышел на рынок под названием Xturismo.

По информации разработчика, вес машины составляет 300 кг. А на борт он способен взять только одного взрослого человека. В этом состоянии аппарат может подняться в воздух и перемещаться в полете со скоростью 100 километров в час в течение 40 минут.

Стоимость летающего байка пока очень высока. Его производитель собирается продавать по 682 тысячи долларов США за штуку. При этом существует план реализовать за первый год 200 таких летательных аппаратов. Они будут предложены в двух вариантах: на электромоторах с аккумуляторами и с двигателями внутреннего сгорания.