В РФ завели уголовное дело на называющего себя сыном Мавроди. В программе Гордона он ответил на вопрос “чей Крым?”

Мернес в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном 19 октября, отметил, что считает аннексию Крыма ключевой ошибкой руководства России.

“Вопрос “чей Крым?” ни для кого из здравомыслящих людей не стоит – это и так понятно. События 2014 года – это вопиющий прецедент, который полностью перевернул отношения наших стран”, – сказал бизнесмен.

Мернес выразил уверенность, что любому здравомыслящему человеку опасно возвращаться в Россию, а экономику РФ, по его словам, в ближайшие пять-шесть лет ждут серьезные потрясения.

По мнению Мернеса, к смерти основателя МММ причастны спецслужбы России, а ее официальная версия не выдерживает критики, так как Мавроди еще за месяц до смерти перестал выходить на связь.

26 октября на своем YouTube-канале бизнесмен сообщил, что через несколько дней после выхода интервью по заявлению гражданина РФ на него было заведено уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, а в российских издательствах были заблокированы все его книги.

“Все мои 18 книг были заблокированы в один день по надуманной причине! Привет, дурдом Российская Федерация, где за ответ на вопрос “чей Крым?” на тебя подают в суд!.. Спасибо, Володя [президент РФ Владимир Путин], ты победил здравый смысл! Теперь на мне висит статья за антисемитизм”, – написал Мернес в комментарии к видеопубликации.

В подтверждение блокировки его книг в РФ бизнесмен в опубликованном видео сделал несколько безуспешных попыток купить их в интернете.

Официальной информации от российских издательств о блокировании книг Мернеса издание “ГОРДОН” не нашло.

Контекст:

Мернес родился в 1995 году в Москве, затем с матерью переехал в Томск. Окончил Томский государственный университет (специальность – “прикладная математика и кибернетика”).

Сам Мавроди не упоминал, что у него есть дети. Мернес утверждает, что отец не принимал участия в его воспитании. Мавроди умер в марте 2018 года на 63-м году жизни.

Сейчас Мернес живет в Таиланде. Он ведет YouTube-канал о криптовалюте CryptoBoss и блог в Instagram, где у него 3,7 млн подписчиков.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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