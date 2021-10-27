 

“Каждый день рассказывает про деградирующую “гейропу”. Собчак показала, где за границей купил дачу кремлевский пропагандист Соловьев

27.10.2021, 12:04, Новости дня
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Также она добавила к посту фото, на которых запечатлена на территории с клумбами перед домом. Что это за здание, Собчак не уточнила.

“Осмотрела окрестности озера Комо. Красивое все-таки место выбрал себе для дачи Владимир Соловьев. Учитывая тот факт, что он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую “гейропу”, он, наверное, купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались”, – отметила телеведущая.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

С 2010 года Соловьев работает на государственном канале “Россия 1”. Ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. Известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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