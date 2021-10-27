Киевский “Большевик” продали с аукциона за 1,4 млрд грн

Аукцион длился около 10 минут и прошел в один раунд. Участник 3 предложил цену в 1,409 млрд грн, участник 1 (ООО “Дженерал Коммерс”) предложил 1,429 млрд грн и выиграл торги.

По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ.

Также он заявил в Facebook, что инвестор приобрел “отличный актив”.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/videos/761973481663315/

Контекст:

Завод “Большевик” основан в конце XIX века, изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году изменил название на АО “Первый киевский машиностроительный завод”.

В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже.

Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро “Шулявская”.

По данным YouControl, ООО “Дженерал Коммерс” зарегистрировано в Киеве в 2018 году, его уставной капитал – 4,1 тыс грн, руководитель – Игорь Хижняк.

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