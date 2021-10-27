65-летняя Долина надела “голое” прозрачное платье

Цвет платья совпадает с тоном кожи исполнительницы, имитируя обнаженное тело. Образ она дополнила светлыми туфлями-лодочками.

“Готовлюсь к завтрашнему юбилейному концерту Игоря Бутмана”, – написала она.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Игорь Бутман, о котором написала Долина, – советский и российский саксофонист. 27 октября ему исполняется 60 лет.

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