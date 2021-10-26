Flat Out Autos представила новую разработку под названием Blazer K5

Известная марка Flat Out Autos представила новую разработку, которой дали название Blazer K5.

Транспортное средство продемонстрируют в рамках предстоящей выставки SEMA Уже из названия транспортного средства следует, что модель базируется на ранее выпущенном автомобиле Chevrolet K5 Blazer. Вместе с тем внешние изменения оказались минимальными. Напомним, ранее в компании уже осуществили доработку для внедорожника K5 Tahoe.

В свою очередь, боковые окна обладают особенной конструкцией. Также производителем установлены датчики парковки, система удержании полосы, а также другие опции, нацеленные на увеличение уровня безопасности. О технических параметрах сведений не предложено.