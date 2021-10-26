“Нереально хочется”. Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте

Певица разместила новые фото в поддержку своего будущего альбома “Я жива”, но не уточнила дату релиза.

“Мой новый альбом – о сильной и одновременно слабой, о побеждающей и побежденной. Ведь сила любви дарит нашей душе краски, которые позволяют по-настоящему чувствовать жизнь. Ведь любить – значит жить”, – написала она.

“Нереально хочется послушать каждый шедевр. Не дождусь”, – отреагировали фолловеры.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

У певицы есть дочь София (2011). Ее отец – экс-супруг Ани Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу. Супруги официально развелись в 2019 году после 10 лет брака. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В октябре 2021 года экс-продюсер певицы Юрий Фалеса сообщил, что после развода артистка оставила фамилию мужа и записана в паспорте как Каролина Налчаджиоглу.

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