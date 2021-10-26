NVIDIA выпустила новый майнинговый процессор за 4300 долларов

Компания NVIDIA, более известная на мировом рынке своими высококачественными видеокартами, заявила о выпуске под своим брендом майнингового процессора CMP 170HX. Более того, данный суперчип уже появился в продаже. Однако цена наверняка шокирует большинство пользователей.

Стоимость такого процессора составляет в рознице 4300 американских долларов! Разработчик сообщает, что чип создан на архитектуре Ampere. Ну а название «майнинговый», конечно же, указывает на возможность эффективно добывать криптовалюты именно при помощи данного дорогого устройства.

Также представители NVIDIA сообщают о выпуске целой линейки специализированных чипов для майнинга. Напомним, что ранее именно майнинговые возможности были ограничены в ряде видеокарт.