 

Новые умные часы от Apple станут измерять уровень сахара в крови

26.10.2021, 16:18, Новости дня
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Как сообщают представители компании Apple, в следующей модели умных часов, которая получи название Watch Series 8, будет обеспечена давно ожидаемая важная функция. При помощи гаджета пользователи получат возможность контролировать уровень сахара в крови.

Данная возможность важна для значительной части владельцев умных наручных гаджетов, отмечают специалисты. Возможность проводить тесты предоставит специальный инфракрасный датчик. Его разработчики хотят установить под данной панелью.

Разумеется, результаты вряд ли будут настолько же точными, как при полноценных медицинских тестах. Но владельцы устройств наверняка очень быстро научатся работать с существующими погрешностями и смогут получать важную для себя информацию в любой момент.



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