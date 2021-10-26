 

В Китае заявили о наступлении эры фотоэлементов 7.0

26.10.2021, 16:18, Новости дня
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Производство электроэнергии от солнечных панелей выходит на принципиально новый уровень. Об этом заявили во время отраслевого мероприятия представители китайской компании Risen Energy. Они также сообщили, что отныне речь идет о наступлении эры фотоэлементов 7.0.

Это значит, что коэффициент полезного действия становится достаточно большим, а генерация обеспечивает настолько большую мощность, что можно подумать даже о постепенном отказе от ископаемого топлива – газа, угля и пр.  

Эксперты совестно проанализировали существующие мировые тенденции и пришли к выводу, что планы ведущих стран достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия вполне осуществимы. Китай также не против поддержать этот процесс, избавив свою экономику от импорта энергоносителей.



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