В Китае заявили о наступлении эры фотоэлементов 7.0

Производство электроэнергии от солнечных панелей выходит на принципиально новый уровень. Об этом заявили во время отраслевого мероприятия представители китайской компании Risen Energy. Они также сообщили, что отныне речь идет о наступлении эры фотоэлементов 7.0.

Это значит, что коэффициент полезного действия становится достаточно большим, а генерация обеспечивает настолько большую мощность, что можно подумать даже о постепенном отказе от ископаемого топлива – газа, угля и пр.

Эксперты совестно проанализировали существующие мировые тенденции и пришли к выводу, что планы ведущих стран достичь углеродной нейтральности в ближайшие десятилетия вполне осуществимы. Китай также не против поддержать этот процесс, избавив свою экономику от импорта энергоносителей.