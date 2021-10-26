В Эстонии разрабатывают батареи для электромобилей нового типа

Эстонские инженеры уверены, что предложенная ими технология производства аккумуляторов для электромобилей станет востребованной во многих странах мира. Они заняты разработкой мощных батарей натриево-ионного типа, в которых предполагается использование самого обыкновенного торфа.

По словам экспертов, значительная площадь северной части Европы, в которой и находится Эстония, покрыта торфяными полями и болотами. Это значит, для открытия массового производства новых аккумуляторов будет доступным дешевое сырье. Соответственно, стоимость батарей также снизится.

Ученые из университета города Тарту провели все необходимые исследования и установили, что аккумуляторные батареи, созданные на торфе. Практически ни в чем не уступают аналогам из других материалов. Однако, по их подсчетам, себестоимость становится ниже в три-пять раз.