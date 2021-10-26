Кулеба о решении суда по скифскому золоту: Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода

“Скифское золото вернется домой. В Украину. Это большая победа. Мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, которые свидетельствуют о тысячах лет нашей истории”, – сказал Кулеба.

Он отметил, что дипломатическая команда МИД Украины вместе с представителями Минюста и Минкульта несколько лет “упорно работала” над возвращением скифского золота в Украину.

“Мы победили и добились справедливости… Сегодняшнее решение доказывает, что долгая и упорная командная работа достигает больших результатов. Я уверен, что так же, как мы вернули сегодня скифское золото, мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории”, – добавил глава МИД.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама решил вернуть Украине коллекцию скифского золота. Таким образом, суд полностью отклонил апелляционную жалобу оккупационных властей Крыма, которые заявляли права на коллекцию артефактов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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