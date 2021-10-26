 

“Приехала проследить, чтобы не увели”. Американский судья “Танцев со звездами” Чмерковский снялся в Киеве со своей женой

26.10.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она прилетела в Киев из Лос-Анджелеса на несколько дней, чтобы подержать мужа и побывать на прямом эфире шоу.

“После того как мой муж стал судьей на украинских “Танцах со звездами”, я смотрю это шоу еженедельно. По сравнению с американской версией украинский проект гораздо более техничен, что мне очень импонирует. Звезды более погружены в танцы, в шоу, тратят гораздо больше часов на тренировки, чем их американские коллеги”, – приводятся в посте слова Мургатройд.

Фото супругов набрало почти 7 тыс. лайков

“Эффектная жена у Макса”, – прокомментировала фото пользователь с ником tabor.64.

“Такая классная пара! И оба красивые, интересные, талантливые, позитивные!” – восхитилась iryna_ryasyk.

“Приехала поддержать? Серьезно? Он же не участник-конкурсант. Просто приехала проследить, чтобы не увели”, – написала julia.aleksandrovna.96.

“Сделайте ее четвертой судьей одного из выпусков”, – предложила deyneka_m. 

View this post on Instagram

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. После восьми эфиров в шоу осталось шесть звездных участников: саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin и певица Александра Зарицкая.

Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и приглашенный судья. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Экономика: У российского сахара выдался тяжелый сезон

17.09 / “Тает во рту”. Нежный лимонный пирог. Рецепт от Елизаветы Глинской

18.10 / 25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника

07.02 / В Индии схождение ледника спровоцировало наводнение, 150 человек без вести пропали

25.08 / Посол не увидел альтернативы талибам в Афганистане

26.07 / Самолет Москва – Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

07.05 / Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

30.03 / Instagram пообещал оперативно устранить неполадки в работе своих сервисов

06.12 / Сегодня в Минске во время протестов задержали более 300 человек

11.10 / В Амстердаме опровергли перенос оглашения решения суда по делу о скифском золоте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика