“Приехала проследить, чтобы не увели”. Американский судья “Танцев со звездами” Чмерковский снялся в Киеве со своей женой

Она прилетела в Киев из Лос-Анджелеса на несколько дней, чтобы подержать мужа и побывать на прямом эфире шоу.

“После того как мой муж стал судьей на украинских “Танцах со звездами”, я смотрю это шоу еженедельно. По сравнению с американской версией украинский проект гораздо более техничен, что мне очень импонирует. Звезды более погружены в танцы, в шоу, тратят гораздо больше часов на тренировки, чем их американские коллеги”, – приводятся в посте слова Мургатройд.

Фото супругов набрало почти 7 тыс. лайков

“Эффектная жена у Макса”, – прокомментировала фото пользователь с ником tabor.64.

“Такая классная пара! И оба красивые, интересные, талантливые, позитивные!” – восхитилась iryna_ryasyk.

“Приехала поддержать? Серьезно? Он же не участник-конкурсант. Просто приехала проследить, чтобы не увели”, – написала julia.aleksandrovna.96.

“Сделайте ее четвертой судьей одного из выпусков”, – предложила deyneka_m.

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Контекст:

Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Премьера нового сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” состоялась 5 сентября. После восьми эфиров в шоу осталось шесть звездных участников: саблистка Ольга Харлан, певец Дмитрий Каднай, актеры Константин Войтенко и Артур Логай, певец Melovin и певица Александра Зарицкая.

Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и приглашенный судья. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

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