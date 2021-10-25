Евросоюз на этой неделе снова оставит Украину в списке стран, безопасных для путешествий – журналист

“Похоже, Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, так как новое предложение потенциально может быть позже на этой неделе”, – написал журналист.

looks like #Ukraine will remain on the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week as well. but situation to be monitored and a new proposal can potentially come later this week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2021

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19, за сутки летальных случаев – 330.

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