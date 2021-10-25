 

К концу года Украина получит около 13,5 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech – Минздрав

25.10.2021, 19:41, Новости дня
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“Сейчас в Украине есть более 1 млн доз вакцины Comirnaty, и к концу этого года мы ожидаем еще 13,5 млн в рамках подписанных контрактов”, – сказал он.

Кузин отметил, что за прошлую неделю в Украине сделали почти 1,5 млн прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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