В COVID-больницах Чернигова кислорода хватит лишь на несколько часов – гендиректор медучреждения

По словам Кухаря, компания-поставщик кислорода не может выполнять контракт в полном объеме.

“На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При том неизвестно в какое именно время суток эта поставка состоится”, – сказал он.

Кухар отметил, что проблему с нехваткой кислорода в больницах Чернигова решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.

“Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах [города], поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем… В черниговских больницах сейчас находятся 317 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них на кислородной поддержке – 218 человек, на [аппаратах искусственной вентиляции легких] ИВЛ – 9 пациентов”, – рассказал гендиректор медучреждения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили более 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14,6 тыс. – за последние сутки. Скончались более 64,2 тыс. пациентов с COVID-19. В Чернигове выявили 18 086 случаев COVID-19 (169 – 24 октября), сообщила пресс-служба горсовета.

По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в украинских больницах около 65,2 тыс. койкомест с подведенным кислородом, заняты 44,2 тыс. (67,8%).

Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности.

Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах. Ляшко отметил, что сейчас созданы возможности для поставок кислорода из Польши в размере 240 тонн в неделю. Общее количество необходимого кислорода составляет 977 тыс. литров в минуту, добавил глава Минздрава.

Того же дня Ляшко заявил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.

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