 

США призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и вернуться к переговорам

25.10.2021, 14:20, Новости дня
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Заявление высокопоставленного американского дипломата прозвучало через несколько дней после того, как Северная Корея провела первые за два года испытания баллистической ракеты подводного пуска.

По его словам, США обеспокоены тем, что испытание ракет Северной Кореи представляет угрозу для международного сообщества и препятствует укреплению мира на Корейском полуострове.

Дипломат подчеркнул, что США готовы встретиться с северокорейскими представителями “без предварительных условий” и “не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР”.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. В обмен на это США предлагали снять экономическое эмбарго с КНДР и помочь экономическому развитию страны.

Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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