 

В Украине с начала года осудили почти 330 человек за терроризм и посягательство на территориальную целостность

25.10.2021, 14:20, Новости дня
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Из них 47 – за терроризм, а 261 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Правоохранителям также удалось предупредить три террористических акта.

Кроме того, за этот период сотрудники СБУ задержали 17 человек, причастных к международным террористическим и религиозно-экстремистским организациям.

Еще 45 иностранцев, имеющих отношение к терроризму, принудительно вернули в страны их происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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