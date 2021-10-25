В Украине с начала года осудили почти 330 человек за терроризм и посягательство на территориальную целостность

Из них 47 – за терроризм, а 261 – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Правоохранителям также удалось предупредить три террористических акта.

Кроме того, за этот период сотрудники СБУ задержали 17 человек, причастных к международным террористическим и религиозно-экстремистским организациям.

Еще 45 иностранцев, имеющих отношение к терроризму, принудительно вернули в страны их происхождения.

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