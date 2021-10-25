Американский дизайнер создал ветрогенераторы нового типа

Вместо гигантского ветрогенератора, который можно установить только где-нибудь в морском заливе или в чистом поле, американский дизайнер придумал систему настенных ветряков. Ими, по мнению автора идеи, можно оборудовать стены многоэтажек и получать энергия прямо на месте.

Специалист предлагает использовать такие генераторы вместе с солнечными батареями, установленными на крыше. По его мнению, в этом случае, количества выработанной энергии вполне хватит не только для обеспечения самого дома, но и для прилегающей территории. А если будут еще излишки, то их запросто можно отправлять в общую городскую сеть.

В данном случае, речь идет всего лишь о концепции. Однако реализовать ее на практике будет нетрудно, утверждают эксперты.