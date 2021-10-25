Названы четыре признака, по которым можно узнать умного человека

Оказывается, люди с высоким IQ обычно более беспокойные, чем остальные. Об этом сообщил психиатр Джереми Коплан. Дело в том, что они постоянно в чем-то сомневаются, просчитывая варианты решения. Но в результате они же и находят выход из трудных ситуаций. Беспокойство же является их внешним признаком.

Также эксперт утверждает, что о достаточно высоком уровне интеллекта говорит умение писать как правой, так и левой рукой. Обычно умнее других оказываются и те, кто в детстве занимался музыкой. Как минимум, у них развит самоконтроль.

Наконец, четвертым признаком ума является хорошее чувство юмора. Итак, среднестатистический умный человек беспокойный и веселый, умеет писать левой рукой и хоть что-нибудь понимает в музыке.