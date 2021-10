На соревнованиях в Техасе автогонщик врезался в зрителей, погибли дети

“Транспортное средство, участвовавшее в соревновании по дрэг-рейсингу, Airport Race Wars 2, […] не справилось с управлением и улетело за пределы взлетно-посадочной полосы, врезавшись в припаркованные автомобили и сбив зрителей, наблюдавших за гонками”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, погибли два человека – шестилетний мальчик (скончался на месте) и восьмилетний мальчик (умер в больнице).

Еще шестерых пострадавших увезли в медучреждения. Речь идет о 34-летнем водителе гоночного автомобиля и пяти зрителях: женщинах в возрасте 27 лет и 46 лет (находится в критическом состоянии), 26-летнем мужчине и двух детях – четырехлетнем мальчике и трехмесячной девочке.

О причинах происшествия правоохранители пока не говорят, “расследование находится на начальной стадии”.

https://www.facebook.com/KerrvillePD/posts/241148904720566

Two Children Killed At Drag Racing Crash In Kerrville #DragRace #Kerrville https://t.co/6ql2UCSVRU pic.twitter.com/o1JEcAZsuF

— 710 KURV (@710KURV) October 24, 2021

