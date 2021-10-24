Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву – Арестович

“Почему он здесь присутствует и так активно? Потому что Россия по приказу самого [президента РФ Владимира] Путина в 2014 году устроила военную агрессию против Украины и продолжает ее. Не было бы этого, никакой бы НАТО не продвигался бы ни к каким границам РФ. По крайней мере, так активно, как это делается сейчас”, – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что своими действиями Кремль “убрал дискуссию”, нужно ли Украине вступать в НАТО.

“Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, то каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история. И лучшее, что РФ может сделать сейчас, – пойти на мирное урегулирование, вывести свои войска с востока, из Крыма, выплатить нам репарации за это все, и вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО. Тогда мы можем говорить, как нормальные страны”, – объяснил Арестович.

По его словам, именно Россия привела к ситуации, что Украина и Россия не могут общаться, “как нормальные страны, потому что они – военные противники”.

Комментируя опасения главы Кремля, что “в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву”, Арестович заявил, что “Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время”.

“По одной простой причине – мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы. Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены”, – подчеркнул он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять “активные меры”. В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

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