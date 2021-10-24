 

Папа римский заявил, что саммит G20 должен признать неравенство стран в доступе к медицине

24.10.2021, 20:30, Новости дня
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По словам понтифика, это должно быть сделано на саммите  G20, который пройдет в этом году в Риме.

Папа Франциск высказал пожелание, чтобы саммит уделил внимание уменьшению напряжения на глобальном уровне перед лицом эскалации насилия.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Саммит “Большой двадцатки” в 2021 году состоится в Риме 30–31 октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ 10 августа 2021 года призвала изменить “позорный” дисбаланс в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.

13 октября ВОЗ назвала страны, в которых не началась вакцинация от коронавирусной инфекции, это Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

В мире по состоянию на 24 октября сделали 6,85 млрд прививок от коронавируса в 184 странах, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Первое место по количеству введенных доз вакцины занимает Китай (2,2 млрд доз), второе – Индия (1 млрд) и третье – страны Евросоюза (585,8 млн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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