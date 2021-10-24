“Могу позволить очень многое”. Хименес-Браво признался, как распоряжается заработанными деньгами

“В детстве было нелегко. Мы многое позволить себе не могли, мама тяжело трудилась, чтобы прокормить нас. Подпорченные овощи на рынке всегда очень дешево стоили и мы чаще покупали их, срезали то, что пропало, и готовили из них”, – пишет он.

Ресторатор говорит, что с 16 до 20 лет он часто голодал, очень много работал и мало зарабатывал. Иногда приходилось делать выбор между оплатой койко-места и едой.

“Свобода передвижения, и неважно какая – машиной, самолетом, велосипедом – главное, быстро и я могу себе это позволить. Это очень ценно для меня в деньгах. Конечно, я могу позволить себе очень многое, зайти в магазин Dolce&Gabbana и купить любую вещь. Хотя она скорее всего мне не нужна, но само ощущение того, что в 16 я голодал, а сейчас имею выбор – того стоит”, – отметил Хименес-Браво.

Он рассказал, что всегда откладывал 10% своего дохода, потому что завтра может быть еще хуже.

“Кредитные карты, кредиты – это то, чем не стоит злоупотреблять. Спасибо, мама, что научила меня откладывать и не жить “одним днем”. Но кредит все же был у меня в жизни. Когда я стал совладельцем Steakhouse в Монреале и получил свой первый дивидент – купил дом в Канада как раз в кредит. Мне хватило денег на первый взнос. Сегодня моя валюта – впечатление. Эмоция близкого, путешествие, дом, машина, концерт. И все это для меня свобода, что дают деньги, которые я упорно зарабатываю. Так что, никаких из грязи в князи. Мой путь – трудоголизм и он окупил себя”, – подчеркнул ресторатор.

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Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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