На аукционе в Лас-Вегасе продали 11 работ Пикассо за $110 млн

11 шедевров Пикассо из коллекции группы казино и гостиниц MGM Resorts, продавал аукционный дом Sotheby’s. Часть картин была выставлена в ресторане Picasso в отеле Bellagio в Лас-Вегасе.

Самым дорогим лотом стала картина “Женщина в красно-оранжевом берете”, ее продали за $40,5 млн.

“Написанный в январе 1938 года портрет его любимой музы Марии-Терезы Вальтер является венцом одного из самых вдохновляющих и продуктивных периодов творчества Пикассо”, – уточнила пресс-служба Sotheby’s в Twitter.

#AuctionUpdate Closing out tonight’s sale, Femme au béret rouge-orange sells for * 40.5 million. Painted in January 1938, the portrait of his beloved muse Marie-Thérèse Walter stands as a crowning achievement amid one of Picasso’s most inspired and productive periods #SothebysxMGM pic.twitter.com/v4sCY19pDE

— Sotheby’s (@Sothebys) October 24, 2021

Картину оценивали в $20–30 млн. Имена покупателей работ не разглашаются.

По данным BBC, коллекцию работ Пикассо основал американский магнат, бывший владелец казино Bellagio Стив Винн.

Рекордная сумма, которая была уплачена за произведение Пикассо – $179,4 млн, речь идет о картине “Алжирские женщины”.

Контекст:

Аукционный дом Sotheby’s 11 августа сообщил, что планирует продать 11 работ Пикассо. Это был первый аукцион Sotheby’s в США, который прошел за пределами Нью-Йорка.

