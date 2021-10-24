 

Ученые опровергли популярную теорию о происхождении жизни

24.10.2021, 16:22, Новости дня
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Группа ученых провела моделирование движения «неприкаянных» крупных астероидов по галактике, и пришла к выводу, что живые организмы никоим образом не могли попасть на Землю вместе с каким-то межзвездным астероидом.

Дело в том, что около солнечной Системы движется более 276 тысяч посторонних астероидов. Среди них нет ни одного по-настоящему крупного космического тела. Однако и вся эта «мелочь» в ближайший миллиард лет будет, в лучшем случае, пролетать сквозь Солнечную систему. Только полтора десятка останутся внутри надолго, да и то они, скорее всего, будут либо поглощены, либо отброшены за внешние границы Юпитером.

Все те астероиды, которые могут упасть на Землю, так сказать, местные. То есть они давно находятся внутри Солнечной системы, где жизнь, как известно, существует только на нашей планете.



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