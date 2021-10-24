 

Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки

24.10.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Буквально с этого лета у меня начались панические атаки, первый раз в жизни. Я офигела. Я начала рассказывать об этом в социальных сетях и мне начали приходить сообщения и комментарии по типу: “Ой, что ты обманываешь. Это тупой хайп. Девочка, что ты знаешь в свои 20 про паническую атаку?” – говорит певица.

Тринчер подчеркнула, что паническая атака может случиться в любом возрасте.

“Ты плачешь, ты не можешь стоять на ногах, ты подкашиваешься. Ты не можешь вдохнуть, из-за этого тебе еще страшнее, что ты сейчас умрешь… Трясет не по-детски. Я очень громко кричу”, – рассказывает актриса.

Пока что Тринчер не пошла к специалисту, но планирует посетить его в ближайшую неделю.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.11 / USA Today – телеканалы США не стали терпеть слова Трампа о попытках «украсть» у него победу

23.08 / Chery начала производство нового кроссовера Exeed VX, который появится в России

05.07 / Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 453-й матч в премьер-лиге

29.12 / Новый рекорд. В Великобритании за сутки выявили более 53 тыс. случаев COVID-19

16.03 / В Косово обокрали пятую православную церковь за 10 дней

02.01 / В мире от коронавируса вакцинировалось почти 11 млн человек – данные Bloomberg

24.03 / Insider – послания союзникам и противникам — американские бомбардировщики летают всё чаще, но без особого эффекта

05.10 / Шмыгаль рассказал, повлияет ли роспуск набсовета “Нафтогазу” на переговоры Украины с МВФ

28.06 / Украинский священник пожелал «говна России»

22.12 / Подоляк: Зеленский ни на йоту не участвует ни в каких, даже малейших коррупционных схемах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика