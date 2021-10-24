Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки

“Буквально с этого лета у меня начались панические атаки, первый раз в жизни. Я офигела. Я начала рассказывать об этом в социальных сетях и мне начали приходить сообщения и комментарии по типу: “Ой, что ты обманываешь. Это тупой хайп. Девочка, что ты знаешь в свои 20 про паническую атаку?” – говорит певица.

Тринчер подчеркнула, что паническая атака может случиться в любом возрасте.

“Ты плачешь, ты не можешь стоять на ногах, ты подкашиваешься. Ты не можешь вдохнуть, из-за этого тебе еще страшнее, что ты сейчас умрешь… Трясет не по-детски. Я очень громко кричу”, – рассказывает актриса.

Пока что Тринчер не пошла к специалисту, но планирует посетить его в ближайшую неделю.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях.

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