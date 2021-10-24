В России разбился легкомоторный самолет, есть погибшие

Крушение произошло в районе подмосковного города Руза недалеко от деревни Ватулино. Два человека, находившиеся на борту, погибли.

В МЧС России отметили, что самолет упал на территории аэроклуба “Аэроклассика”, после этого произошло возгорание. На земле разрушений не было.

Telegram_канал “112” уточнил, что в самолете Аэропракт A-22 находились пилот Юрий Самохвалов и пассажирка.

“По нашим данным, самолет вылетел с аэродрома и сразу рухнул. Сейчас на месте работают оперативные службы”, – утонили в посте.

“Интерфакс” со ссылкой на российских спасателей сообщил, в ликвидации последствий ЧП задействовали более 30 человек и 12 единиц техники.

Контекст:

Аэропракт A-22 “Летучая лисица”– двухместный сверхлегкий высокоплан, разработанный в украинской компании “Аэропракт”. Максимальная скорость самолета – 220 км/ч. Максимальная дальность полета – 58- км. Макс. продолжительность полета – четыре часа 30 мин.

Самолеты Аэропракт A-22 эксплуатируются с 1996 года.

—