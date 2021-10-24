 

Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами. Видео

24.10.2021, 15:06, Новости дня
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Горят 10 контейнеров, огонь распространяется динамично. Reuters, ссылаясь на Канадскую береговую охрану, пишет, что порядка 40 контейнеров упали с судна в воду и представляют “значительную опасность для моряков”. 

На видео, которое опубликовало Reuters, видно, как поток пламени стекает в воду. Само судно пока не горит. Оно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности, пишет агентство. 

Fire blazes cargo ship containers off British Columbia https://t.co/9pGk6qakOM pic.twitter.com/mWKr5iDq3y

— Reuters (@Reuters) October 24, 2021

Также видео опубликовал в Twitter пользователь, который пишет, это пожар на контейнеровозе виден из его окна. 

Hibernation Day #23 | I was going to write about the difference between medicine and public health but was distracted by the drama unfolding out my front window. And it will get hairier tomorrow with #BCStorm #NoVaccinePassportsAnywhere pic.twitter.com/1eY7d2Ds5D

— Eyes On (@jaycurrie) October 24, 2021

16 моряков эвакуировали с контейнеровоза, еще пятеро остались на борту для борьбы с пожаром. На время его тушения создана аварийная зона на расстоянии одной мили, сообщили в береговой охране. CCG рекомендовала морякам не приближаться к этому району.

“Риск для безопасности людей на берегу отсутствует, однако мониторинг ситуации будет продолжаться”, – сообщили в ведомстве. 

An Emergency Zone has been set up for 1NM around the ship while fire fighting operations are underway. Currently there is no safety risk to people on shore, however the situation will continue to be monitored.

— Canadian Coast Guard (@CoastGuardCAN) October 24, 2021


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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