Возле побережья Канады на грузовом судне загорелись контейнеры с химикатами. Видео

Горят 10 контейнеров, огонь распространяется динамично. Reuters, ссылаясь на Канадскую береговую охрану, пишет, что порядка 40 контейнеров упали с судна в воду и представляют “значительную опасность для моряков”.

На видео, которое опубликовало Reuters, видно, как поток пламени стекает в воду. Само судно пока не горит. Оно загружено химикатами для горнодобывающей промышленности, пишет агентство.

Также видео опубликовал в Twitter пользователь, который пишет, это пожар на контейнеровозе виден из его окна.

16 моряков эвакуировали с контейнеровоза, еще пятеро остались на борту для борьбы с пожаром. На время его тушения создана аварийная зона на расстоянии одной мили, сообщили в береговой охране. CCG рекомендовала морякам не приближаться к этому району.

“Риск для безопасности людей на берегу отсутствует, однако мониторинг ситуации будет продолжаться”, – сообщили в ведомстве.

